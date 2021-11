Halo Infinite sta già modificando il Battle Pass dopo le critiche dei giocatori

Il lancio a sorpresa della componente multiplayer di Halo Infinite questa settimana è stato accolto con lodi e critiche. I fan adorano il suo gameplay e le modalità principali, come Big Team Battle, ma sono meno entusiasti della lenta progressione del Battle Pass.

Fortunatamente per questi fan, 343 Industries sta implementando diverse modifiche al sistema di progressione in base al feedback della community.

Il community manager di 343, John Junyszek, ha pubblicato un thread su Twitter in cui discute le modifiche che il team implementerà alla fine di questa settimana. Ora ci sarà una sfida "Play 1 Game" che vi consentirà di progredire per il completamento delle partite. Alcune sfide settimanali esistenti verranno modificate per renderle più raggiungibili, mentre altre verranno rimosse per una progressione più rapida. Anche i tempi di aumento di XP doppi vengono raddoppiati da 30 minuti a un'ora.

To address the feedback on Battle Pass progression we will be making targeted tunings to our model later this week.



To start, we'll be adding "Play 1 Game" challenges to help make sure you consistently progress through the Battle Pass by playing matches the way you want. — John Junyszek (@Unyshek) November 18, 2021

We'll be watching these changes closely to make sure they have the positive impact we all want on your progression. This is only our first step - we are committed to continue evolving these systems but it will take time. Thanks for joining our beta, and keep the feedback coming! — John Junyszek (@Unyshek) November 18, 2021

Secondo Junyszek, il team monitorerà attentamente questi cambiamenti per garantire che i fan ne siano felici. Conclude il thread affermando che "questo è solo il nostro primo passo: ci impegniamo a continuare a far evolvere questi sistemi, ma ci vorrà del tempo".

