Halo Infinite battle royale? I dataminer scoprono nuovi indizi

La modalità cooperativa di Halo Infinite potrebbe essere stata rinviata, ma lo sviluppatore 343 Industries ha altri grandi progetti per il suo sparatutto. Oltre a patch e aggiornamenti, sembra che una modalità di gioco completamente nuova sia in sviluppo.

Il noto account dei fan di Halo, @HaloHubGG, ha pubblicato una scoperta dei dataminer su Twitter condividendo uno screenshot. "Sembra un successore di Warzone di Halo 5 con caratteristiche simili a quelle di un battle royale", afferma HaloHub. Il set di regole include "zone di contenimento", che suonano molto come l'anello sempre più piccolo di un battle royale.

Al momento, nulla del genere è stato annunciato ufficialmente per Infinite. Detto questo, potrebbe benissimo essere la nuova modalità su cui si dice sia al lavoro lo sviluppatore Certain Affinity.

Questa non è la prima volta che sentiamo parlare di potenziali contenuti di Halo Infinite in anticipo. Il filmato di Forge trapelato a febbraio mostrava biomi personalizzati per le mappe esistenti del gioco. Sappiamo che Infinite avrà una modalità Forge, ma deve ancora ottenere una data di uscita.

Tutte queste voci e report non fanno che rafforzare il fatto che 343 sta cercando di aggiungere molto di più al suo gioco.

