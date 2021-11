Halo Infinite ha la beta multiplayer già rovinata dai cheater

La beta multiplayer di Halo Infinite è un successo strepitoso: un gran numero di giocatori su PC e console si sono lanciati nello sparatutto dal suo lancio a sorpresa la scorsa settimana e l'ultimo titolo di 343 Industries è già un successo, anche prima del suo lancio ufficiale l'8 dicembre, in cui arriverà la campagna single player.

Tuttavia, la popolarità ha i suoi problemi. Oltre alla ricchezza di giocatori che si divertono con il gioco in modo piacevole e rispettoso, ce ne sono alcuni che sono un po' più antisportivi.

Dato che il gioco è multipiattaforma, sia i giocatori di console che quelli di PC stanno iniziando a vedere la diffusione di giocatori che usano chiaramente i cheat per andare avanti nel multiplayer. Uno di questi incidenti è stato catturato dall'utente di Twitter DougisRaw e mostra chiaramente un giocatore avversario che lo segue attraverso i muri e localizza il suo personaggio attraverso la copertura.

So I tried my 10 placements on M+K for Halo..... pic.twitter.com/yV3hIqNBZh — Doug (@DougisRaw) November 22, 2021

Anche altri giocatori su Reddit si stanno lamentando per la presenza di cheater. In teoria dovrebbe arrivare molto presto dato che 343 Industries lo ha dichiarato in un recente post sul blog.

Fonte: Dexerto