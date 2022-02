Halo Infinite, novità in arrivo: i bot stanno per diventare più forti

Halo Infinite sta per ricevere nuove modifiche, soprattutto per quanto riguarda il lato bot. I bot vengono usati nel comparto multiplayer ogni volta che un giocatore fisico lascia una partita, sostituendosi così alla controparte umana.

In questo momento, i bot di Halo Infinite sono settati sul livello di difficoltà Marine, il che non piace ai giocatori perché spesso si trovano con bot molto più scarsi rispetto alla loro controparte umana, stravolgendo quindi partite che potevano essere vinte. Pertanto i giocatori hanno chiesto a 343 Industries di eliminarli o almeno di renderli più difficili. Ora il team di sviluppo attraverso un post su Halo Waypoint, ha dichiarato di stare per cambiare questa tendenza.

"La prossima settimana, la difficoltà dei bot sarà aumentata da Marine a ODST", ha affermato il senior community manager di 343 Industries John Junyszek nel post del forum. "Ciò significa che quando un giocatore lascia e viene sostituito da un Bot, quel Bot sarà ora al livello di abilità ODST. Ci auguriamo che questi Bot ODST possano aiutare la vostra squadra nelle partite".

Nelle notizie correlate, le modalità Forge e co-op di Halo Infinite hanno bisogno ancora di diverso tempo prima di essere inserite nel gioco.

