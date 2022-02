Halo Infinite 343 non è pronta. Gli aggiornamenti per co-op e modalità Forge hanno bisogno di più tempo

Il fatto che ad Halo Infinite mancasse la campagna cooperativa e la modalità Forge al lancio è qualcosa che non ha reso molto felici i fan di Halo che speravano di giocare alla campagna con un amico per condividere l'esperienza. Halo Infinite è sicuramente iniziato bene lo scorso anno, ma ci sono stati alcuni intoppi.

343 Industries ha lavorato per rendere l'esperienza la migliore possibile, ma i giocatori stanno ancora aspettando una tabella di marcia per la campagna cooperativa di Halo Infinite, la Stagione 2 e Forge. Solo che secondo le dichiarazioni di Joseph Staten, capo del progetto Halo, ci vorrà più tempo del previsto.

In un nuovo messaggio via Twitter, Joseph Staten ha rivelato che 343 Industries "ha bisogno di più tempo" per finalizzare i loro piani per la campagna cooperativa di Halo Infinite e la Forge, prima di condividere di più sulle possibili date di uscita. Staten aveva detto lo scorso novembre che il piano era di lanciare la campagna cooperativa nella seconda stagione e Forge nella terza. Ma aveva anche incluso che avrebbe aggiornato le informazioni sulla campagna cooperativa di Halo Infinite e Forge nel gennaio 2022.

Hey folks. In November, I said we'd have a #HaloInfinite update on our Seasonal roadmap, Co-Op, and Forge in January. We need more time to finalize our plans so what we share is something you can rely on. This work is my top priority, and we'll have an update as soon as we can. — Joseph Staten (@joestaten) February 1, 2022

Staten ha affermato che mentre rimangono concentrati sul portare la campagna cooperativa di Halo Infinite il prima possibile, non possono ancora impegnarsi in date specifiche in questo momento, quindi probabilmente i fan dovranno aspettare un paio più mesi per ottenere questi contenuti.

Fonte: GamingBolt