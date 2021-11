Halo Infinite le recensioni si avvicinano! Ecco la data in cui verranno pubblicate

Ci avviciniamo sempre di più all'imminente lancio della campagna single player di Halo Infinite e, sicuramente, i tantissimi fan in attesa non vedono l'ora di leggere le recensioni della stampa specializzata.

Come saprete, la campagna di Infinite arriverà su PC e console Xbox il prossimo 8 dicembre e ora c'è anche una data per la pubblicazione delle recensioni.

Stando a quanto condiviso dall'insider Idle Sloth, le recensioni saranno disponibili dal 6 dicembre alle ore 9 italiane.

(FYI) Halo Infinite Reviews are dropping on December 6th at 0:00am PT / 3:00am ET / 8:00am GMT pic.twitter.com/DOXxWkeTyM — Idle Sloth (@IdleSloth84) November 29, 2021

Vi ricordiamo che attualmente è disponibile il comparto multiplayer di Halo Infinite su Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Nelle notizie correlate, vi abbiamo riportato diversi video gameplay e tanti dettagli sulla campagna e sull'open world di Infinite.

Fonte: Twitter.