Halo Infinite e la sua campagna deludono Digital Foundry? I miglioramenti non impressionano

Digital Foundry ha pubblicato un nuovo video in cui gli esperti Richard Leadbetter, Tom Morgan e Alex Battaglia discutono dei miglioramenti apportati alla campagna di Halo Infinite.

In realtà, Digital Foundry non è rimasta impressionata dai miglioramenti introdotti. Tom Morgan ha detto che qualche miglioria sicuramente c'è rispetto a quanto visto in precedenza, ma non si tratta di cambiamenti drastici. Morgan sostiene, inoltre, che la campagna sembra un'"espansione" del multiplayer dal punto di vista tecnico e del design delle mappe.

Alex Battaglia, che aveva già parlato della campagna di Infinite, ha detto che quanto mostrato di recente da 343 Industries sembra addirittura peggiore rispetto alla vecchia demo dello scorso anno. Secondo Battaglia, il gameplay di Infinite sembra ottimo, ma i miglioramenti visivi promessi non si sono ancora visti. Conclude affermando che la tecnologia usata per il multiplayer funziona diversamente per la campagna.

Richard Leadbetter è d'accordo con Battaglia riguardo l'assenza di miglioramenti visivi, in quanto la demo dedicata al motore grafico di Infinite, presentata anni fa, prometteva una grafica migliore. Secondo Leadbetter, c'è qualche miglioramento dal punto di vista dell'illuminazione, ma, come il collega Battaglia, è preoccupato per la struttura open world del gioco, che potrebbe trasformare Halo in un titolo con varie attività ma con un percorso "noioso". "Fondamentalmente non sembra Halo", afferma Battaglia.

Tom Morgan conclude dicendo di non trovare nulla di interessante a livello narrativo.

343 Industries ha continuato a lavorare su Infinite dopo le critiche dello scorso anno ma, a quanto pare, il lavoro svolto sulla campagna non ha soddisfatto gli esperti di Digital Foundry.

Halo Infinite uscirà l'8 dicembre su Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Fonte: Digital Foundry.