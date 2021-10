Halo Infinite: il nuovo video gameplay della campagna a confronto con il disastroso debutto

È stato pubblicato un nuovo video confronto della campagna di Halo Infinite, che mette faccia a faccia il nuovo gameplay single player recentemente rivelato con i filmati della campagna dell'anno scorso.

Molto è stato detto e scritto su quanto mostrato della campagna in precedenza. Il contraccolpo della community ha portato Microsoft e 343 Industries a rinviare il gioco. Ieri, tuttavia, Microsoft ha pubblicato un nuovissimo trailer dedicato proprio alla campagna.

Un video confronto grafico del canale YouTube "ElAnalistaDeBits" mostra i principali miglioramenti apportati dallo scorso anno con alcuni fan che affermano persino che le nuove immagini sembrano un remaster della campagna dell'anno scorso.

Va detto che 343 Industries ha svolto un lavoro di rifinitura eccezionale, rendendo il gioco molto più accattivante, più dettagliato e molto meno piatto.

Halo Infinite verrà lanciato l'8 dicembre su Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Il gioco è stato annunciato ufficialmente nel 2018 ed era inizialmente previsto per un lancio insieme a Xbox Series X/S l'anno scorso. Come detto, Microsoft ha preso la decisione di rinviare il gioco al 2021 dopo le numerose critiche da parte dei fan.

Fonte: Wccftech.