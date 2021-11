Halo Infinite in balia dei cheater? 343 Industries è 'al lavoro' per combatterli

Il prossimo dicembre arriverà uno dei titoli più attesi degli ultimi anni per i fan di Xbox, Halo Infinite. Il titolo, come già sappiamo, sarà diviso in due parti: la campagna e la sua modalità multiplayer, già disponibile gratuitamente.

Qualche giorno fa abbiamo condiviso la notizia di un gruppo di giocatori che usava i trucchi per scoprire dove si trovavano i nemici, migliorare la mira, ecc. Sfortunatamente, imbrogliare è all'ordine del giorno nella maggior parte dei giochi per PC, e sebbene ci siano programmi che li impediscono è ancora un compito arduo debellarli completamente.

343 Industries si è messa al lavoro per evitare che atti come questi siano frequenti nel suo multiplayer, cercando così di evitare che le partite degli altri giocatori vengano rovinate. Il community manager dello studio, John Junyszek, ha dichiarato: "Parliamo dei cheat! Sfortunatamente è una parte naturale della compatibilità dei giochi F2P per PC ed è qualcosa che prevediamo. Non scomparirà mai del tutto, ma siamo preparati e impegnati a implementare miglioramenti coerenti ai nostri sistemi di gioco e ad agire contro i cheater".

Please report bad actors on the @HaloSupport site using https://t.co/a1jKs2cKpV. We know having a ?Report Player? feature in-game is desired, but please use this method to file reports for now. Also, including video evidence makes things much easier on the Halo Safety team ? — John Junyszek (@Unyshek) November 30, 2021

Junyszek ha detto ai giocatori che per adesso è possibile riportare i cheater utilizzando questo sito web. Al momento il gioco non ha un pulsante "segnala giocatore", ma è un qualcosa che verrà aggiunto in futuro, se i giocatori lo richiederanno.

Fonte: Gamespot