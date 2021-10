Halo Infinite può aspettare: ecco le collane placcate oro dedicate al franchise

Tra poco tempo potremmo finalmente notizie della campagna single player di Halo Infinite, rimasta nel mistero e preoccupando i fan visto il risalto dato al multiplayer, che ricordiamo, sarà free to play. Ma nel frattempo si avvicina il Natale, e King Ice unisce l'utile al dilettevole, creando delle collane speciali a tema Halo.

Sul sito web del gioielliere streetwear, è possibile trovare quattro modelli basati su Master Chief e le sue armi. Le collane Halo x King Ice Needler e Energy Sword sono le opzioni più convenienti a 80$. Quindi, la collana con elmetto Halo x King Ice Master Chief arriva dopo a 100$. Il pezzo più costoso è la collana Halo x King Ice Master Chief, che costa 120$. Questa collana presenta un'intera figura di Master Chief tempestata di pietre invece del solo elmo. Tutti gli articoli sono disponibili in oro e argento.

Non è la prima volta che King Ice rilascia una collezione dedicata ai videogame: Sonic the Hedgehog, ha ricevuto un trattamento simile ma quella di Halo è sicuramente la più interessante, visto il suo arrivo, che ricordiamo, è previsto per l'8 dicembre.

