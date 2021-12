Halo Infinite riceverà contenuti mensili esclusivi dedicati agli abbonati di Xbox Game Pass Ultimate

Halo Infinite inizierà il suo viaggio l'8 dicembre su Xbox One, Xbox Series X/S e PC. La nuova avventura di Master Chief offre in formato free to play tutta la sua sezione multiplayer. Tuttavia, gli utenti abbonati alla modalità Ultimate di Xbox Game Pass riceveranno ogni mese contenuti bonus esclusivi.

L'8 dicembre, i membri potranno scaricare il pacchetto "Pass Tense" del fucile d'assalto MA40. Include la skin con lo stesso nome per quell'arma, quattro potenziamenti doppi per l'esperienza e altre quattro modifiche alle sfide. Per riscattarlo bisogna andare alla sezione premi nella sezione Xbox Game Pass della vostra console.

"Questo è un momento fantastico per la sezione Ricompense poiché siamo entusiasti di rivelare che i membri Ultimate riceveranno bonus multiplayer mensili, a partire dal'8 dicembre", rivela 343 Industries in un post su Xbox Wire.

Nella giornata di oggi Xbox ha svelato anche, oltre ovviamente ad Halo Infinite, quali saranno i prossimi giochi ad arrivare su Xbox Game Pass.

Fonte: IGN