Halo Infinite giocato con controller e mira assistita fornisce un grande vantaggio rispetto a mouse e tastiera

Il dibattito sulla mira assistita di Halo Infinite continua a infuriare, con molti che ora affermano che la meccanica è "sballata" dopo che un fan ha delineato il divario nelle prestazioni tra i giocatori di alto livello su controller e quelli su mouse e tastiera.

L'uscita anticipata del multiplayer di Halo Infinite è stata accolta con elogi quasi universali e, per molti, il titolo ha superato i concorrenti COD Vanguard e Battlefield 2042 come migliore uscita FPS delle festività natalizie del 2021.

Nonostante un debutto entusiasmante, il titolo non è stato privo di problemi. Mentre i giocatori continuano a criticare lo sviluppatore 343 Industries per il sistema del Battle Pass e il negozio in-game, è emerso anche un altro problema: l'infinito dibattito sulla mira assistita.

Con personalità come Dr Disrespect che già chiamavano in causa la mira assistita di Infinite, la base di giocatori è rimasta scioccata dalla rivelazione che i primi 100 giocatori controller (secondo le statistiche registrate da Halo Tracker) hanno superato di gran lunga le loro controparti su mouse e tastiera quando si tratta di precisione.

Il 27 novembre, il fan di Halo Infinite "u/Alfphie" ha condiviso la sua ricerca sulle statistiche di precisione per i primi 100 utenti controller e i migliori 100 giocatori su mouse e tastiera - e i fan su Reddit sono rimasti sbalorditi dall'apparente divario nelle prestazioni tra i due gruppi.

"Ho esaminato Halo Tracker e raccolto statistiche di precisione per [i] primi 100 giocatori nelle playlist KBM/controller", ha spiegato Alfphie. "[Le] differenze nella precisione media [erano] del 16,4% tra [i] migliori 100 KBM/Controller".

"È interessante notare che il giocatore KBM con la massima precisione era all'incirca allo stesso livello di un utente controller alla metà della Top 100".

"Questa è in realtà una differenza sbalorditiva", ha risposto un giocatore, con altri che hanno criticato lo sviluppatore.

Resta da vedere se 343 Industries modificherà i valori di mira assistita di Halo Infinite in futuro.

Fonte: Dexerto.