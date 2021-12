Halo Infinite ha saputo convincere la critica? Ecco i voti della stampa internazionale

Con le recensioni per la campagna di Halo Infinite finalmente disponibili, tutti i più grandi siti Web di giochi stanno pubblicando le loro impressioni sull'ultima avventura di Master Chief. Vale la pena quindi per i siti acquistare la campagna single player? Di seguito abbiamo raccolto le opinioni di diverse testate giornalistiche in modo da darvi un quadro più ampio.

Sappiamo che il comparto multiplayer di Halo Infinite è disponibile già da qualche settimana e nonostante sia stato accolto calorosamente dai fan, il sistema di progressione è stato quello più criticato. Ora 343 Industries ha promesso di apportare alcuni cambiamenti in modo da rendere la progressione più fattibile per tutti. Ecco di seguito alcune dei voti della stampa specializzata.

Vi ricordiamo che la campagna single player di Halo Infinite sarà disponibile l'8 dicembre. I possessori di Xbox Game Pass saranno in grado di giocarci al day one.

Fonte: Metacritic