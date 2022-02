Halo Infinite non soddisfa pienamente alcuni giocatori: le critiche dei fan per lo stato del multiplayer online

L'evento "Fracture: Tenrai" di Halo Infinite è tornato di recente per un terzo round. Per alcuni giocatori, è un'altra scusa per partecipare a un evento divertente con ricompense significative. Ma altri non sono soddisfatti.

Lo sviluppatore 343 Industries ha costantemente cambiato le offerte per Halo Infinite sin dal suo lancio lo scorso novembre. Lo shooter multiplayer ha eventi a tempo limitato che compaiono all'incirca ogni due settimane insieme a nuove modalità e, come spesso accade con i giochi live service, le lamentele arrivano da una minoranza di utenti, che è comunque rumorosa.

Ad oggi Halo Infinite è stato giocato da oltre 20 milioni di persone, il che lo rende il più grande lancio nella storia della serie e il primo a presentare una modalità multiplayer free-to-play. Il matchmaking è coerente con i giocatori e relativamente stabile.

La lamentela chiave è la mancanza di un piano pubblicamente visibile per la direzione del gioco. Al lancio, 343 Industries ha dichiarato che avrebbe pubblicato una rodmap per Halo Infinite a gennaio, delineando tutto, dai piani stagionali all'introduzione di Forge.

Ora Joe Staten di 343 ha affrontato il ritardo su Twitter, scrivendo: "abbiamo bisogno di più tempo per finalizzare i nostri piani, quindi ciò che condividiamo è qualcosa su cui puoi fare affidamento. Questo lavoro è la mia priorità assoluta e avremo un aggiornamento il prima possibile".

"Lo studio sta ancora lavorando per definire i dettagli e i piani aggiornati per l'anno, la cui definizione sta richiedendo più tempo del previsto. Nel frattempo, stiamo ancora lavorando per fornire aggiornamenti settimanali più leggeri sugli elementi di lavoro in corso", ha affermato il direttore della community di Halo Brian Jarrard.

Sebbene la seconda stagione di Halo Infinite, che inizierà la prima settimana di maggio, introdurrà il supporto per il gioco cooperativo nella campagna, i dettagli sulla futura lista di contenuti sono scarsi.

Anche quando 343 Industries ha le idee chiare sul futuro, alcuni giocatori sono scontenti. Ad esempio, la modalità Attrition, una playlist deathmatch nuova di zecca per Halo generalmente apprezzata dalla base di giocatori, non era più riproducibile una volta concluso l'evento "Cyber ​​Showdown".

Il lead designer multiplayer di Halo Infinite, Andrew Witts, ha confermato in un tweet che Attrition tornerà, "come playlist o parte di una nuova in futuro". Ma nonostante la serie di giocatori che esprimono entusiasmo per il suo ritorno, alcuni non capiscono perché doveva scomparire in primo luogo. Perché non tenerla a portata di mano e perfezionarla in base al feedback dei giocatori?

"Non capisco davvero la logica alla base della rimozione di nuove modalità dopo gli eventi quando il gioco ha bisogno di tutto il contenuto che può ottenere in questo momento", ha detto un giocatore in risposta a Witts.

In generale, i fan più accaniti di Halo Infinite sembrano scontenti per la mancanza di contenuti. Halo Infinite è stato lanciato con 10 mappe multiplayer giocabili, tre delle quali sono relegate nella playlist Big Team Battle.

"Halo Infinite è un vero spasso ma ha bisogno di più mappe", recita il titolo di un post semi-virale di Reddit di dicembre. Nel frattempo, Ron Ducats, il creatore del canale YouTube di successo HaloFollower, ha criticato la coerenza visiva delle mappe di Infinite, notando come la maggior parte sia basata sull'architettura umana nonostante la ricchezza di ricchi ambienti di fantascienza che esistono in Halo.

Un altro problema importante tra la base di giocatori di Halo è quello relativo alla connettività. Per Halo Infinite, la maggior parte del feedback riguarda questioni di desincronizzazione, ciò che vedete sullo schermo non è del tutto in linea con l'andamento della partita, a volte risultando in sconfitte palesemente ingiuste.

E voi che ne pensate dello stato del multiplayer online di Halo Infinite?

Fonte: Kotaku.