Halo Infinite: primi dettagli sul Battle Pass della modalità multiplayer

Con Halo Infinite, 343 Industries sta cercando di rendere la controparte multiplayer più attraente in modo che possa avere una durata a lungo termine. Del Battle Pass se ne è parlato a lungo, soprattutto per tutti i leak usciti recentemente, ma ora, il team di sviluppo rivela i dettagli ufficiali su cosa devono aspettarsi i giocatori da questo piano.

Secondo quanto riportato da 343 Industries, i giocatori saranno in grado di possedere un Battle Pass alla volta: a circa un quarto del Battle Pass sarà disponibile da riscattare un oggetto cosmetico leggendario. Le ricompense degli eventi invece saranno separati dal Battle Pass. La prima stagione del Battle Pass viene chiamata "Heroes of Reach". Ma cosa contiene?

"Conosciamo persone che amano Halo Reach e sapevamo che la storia avrebbe avuto un altro ritmo: la Infinity torna a Reach, quindi abbiamo cominciato presto a lavorare sulle personalizzazioni a tema Reach" ha dichiarato il team. Pertanto, il primo nucleo di armature del Battle Pass offrirà personalizzazioni a tema Halo Reach.

Sempre nel Battle Pass 343 Industries ha dichiarato che ci saranno anche Death Effect, sempre provenienti da Halo Reach e ulteriori effetti dell'armatura. Saranno presenti anche kit per le armature: insomma, secondo quanto riportato i giocatori avranno molte possibilità di personalizzare il proprio Spartan. Ciò che mancheranno saranno le emoticon stravaganti: "Abbiamo lottato per lavorare alle emoticon strane per gli Spartan. Riteniamo che i giocatori più tradizionali rifiuterebbero questa scelta. Tuttavia, l'IA che accompagna i personaggi può fare quello che vuole. In questo modo è possibile preservare la sensazione militarista senza dover infrangere quello che i giocatori considererebbero canonico".

La personalizzazione non è prerogativa del Battle Pass: la campagna offrirà oggetti cosmetici e sarà disponibile anche una ricompensa settimanale che potrà essere riscattata finendo tutte le sfide. Per adesso non ci sono ulteriori dettagli sull'evento settimanale, ma ognuno di loro avrà un Battle Pass gratuito: "Si ottiene una playlist speciale e avrete un nuovo percorso ricompensa per ogni evento. Sono due settimane per un evento e una settimana per Fracture, ma quest'ultima ritorna ogni mese e consente di salvare i progressi".

The Fracture è un evento ricorrente che consentirà di ottenere cosmetici unici che non hanno molto senso con il canone Halo, come l'armatura da samurai. "Gli Spartan multiplayer non sono Master Chief. Occasionalmente hanno colori vivaci. Occasionalmente, hanno un elmo fiammeggiante. Vogliamo stare molto attenti a come trattiamo alcune di queste cose e questo è uno dei motivi per cui abbiamo inventato The Fracture".

Halo Infinite sarà disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S dall'8 dicembre.

Fonte: IGN