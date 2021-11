Halo Infinite per la prima volta nella storia della serie ha una campagna impostata per la difficoltà 'Normale'

343 Industries ha rivelato che, per la prima volta, la calibrazione della difficoltà di un capitolo di Halo si è svolta sulla modalità Normale, in modo tale da rendere Halo Infinite più accessibile ai nuovi giocatori.

A parlare ai microfoni di VGC è stato Stephen Dyck, director dei personaggi (che ha anche già discusso della rilevanza di Craig il Brute nella revisione del gioco): "Tradizionalmente, Halo è sempre stato sviluppato basandosi sulla difficoltà Eroica, e noi abbiamo fatto lo stesso con Halo 4 e Halo 5. Stavolta abbiamo cambiato: la difficoltà scala un po' verso il basso in modalità Normale e Facile, e scala un po' verso l'alto in modalità Leggendaria. Abbiamo passato molto più tempo sulla difficoltà Normale, aspettandoci che i nuovi giocatori [...] non vengano fermati dal punto di vista del gameplay".

Questo, però, non significa che le difficoltà più elevate non saranno più impegnative. La filosofia adottata dal team è stata quella secondo cui "Il giocatore ha sempre ragione. Se vuole usare un'arma in particolare quando altre sarebbero più efficaci, noi comunque non diremo mai che è sbagliato a prescindere".

Halo Infinite sembra avere il piede in due scarpe, ma la rassicurazione del team di sviluppo è senz'altro motivo di conforto per tutte le tipologie di giocatori.

Fonte: GameSpot