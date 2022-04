Halo Infinite i fan lamentano mancanza di comunicazione? Per 343 Industries 'la community non ha pazienza'

Il direttore della community Brian "ske7ch" Jarrard ha pubblicato una risposta a un utente di Reddit il quale ha chiesto a 343 Industries di riconoscere la presenza di problemi interni legati al fatto che nuovi contenuti al gioco non sono ancora stati pubblicati.

"Ci sono davvero molte sfide e vincoli", ha risposto Jarrard. "Non siamo certo felici di non essere in grado di soddisfare le aspettative dei giocatori e della comunità, è una situazione difficile che richiederà tempo alla squadra per lavorare. In questo momento il focus è sulla Stagione 2 e avremo altro da condividere su questo nelle prossime settimane. Nel frattempo, stanno avvenendo un sacco di pianificazione della produzione, costi, pianificazione, assunzione, ecc., che in realtà non si prestano ad aggiornamenti regolari dettagliati".

"Comprendiamo che la comunità è semplicemente senza pazienza e, francamente, penso comprensibilmente stanca delle parole. Abbiamo solo bisogno di un po' di tempo perché la squadra metta in ordine i dettagli e quindi possiamo sicuramente condividere il più possibile".

Il focus di 343 Industries, come riportato da Jarrard è sulla Stagione 2 di Halo Infinite che dovrebbe arrivare a maggio. Ai giocatori non resta quindi che aspettare per saperne di più nelle prossime settimane.

Fonte: Pure Xbox