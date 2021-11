Halo Infinite è in fase Gold e pronto per il lancio. Data e ora di sblocco della campagna

L'attesa per una delle esclusive di punta, se non la più importante, di Xbox e dell'intero ecosistema Microsoft, sta per volgere al termine. Con un tweet, l'account ufficiale di Halo segnala che Halo Infinite è entrato in fase gold, vale a dire il momento in cui le copie fisiche cominciano ad essere stampate.

È passato molto tempo dal suo annuncio, ma sembra che l'attesa sia finalmente arrivata a un termine. Dopo il rinvio dello scorso anno, senz'altro sofferto ma al contempo d'importanza cruciale per poter consegnare al mondo un prodotto dignitoso, il tempo di sviluppo del kolossal si è dilatato ulteriormente, ma adesso non si scappa più. La modalità multiplayer gratuita è già uscita ed è stata accolta molto positivamente (anche se con un filo di acredine riguardante il Battle Pass), dopotutto, per cui ora non resta che combattere l'hype per la campagna.

Insieme all'immagine che ritrae Master Chief su uno sfondo dorato, l'account Twitter provvede anche a pubblicare un'immagine che indica quando verrà sbloccata la modalità singleplayer: in Italia, bisognerà attendere fino alle 19.00 dell'8 dicembre.

Fonte: Gamingbolt