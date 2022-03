Halo Infinite: Forgia e Campagna Co-op in ritardo, nuove finestre di lancio

Dal forum Halo Waypoint veniamo a sapere un paio di notizie non proprio promettenti - anche se c'è da dire che una buona comunicazione con la community è essenziale e 343 Industries sembra avere le carte in regola in tal senso.

La Forgia e la Campagna Co-op si faranno attendere ancora per dei mesi, e non usciranno all'inizio della seconda stagione di Halo Infinite, il 3 maggio - il cui nome sarà Lone Wolves. La finestra è comunque molto ampia, dunque non si esclude un arrivo delle modalità in tempi diversi, e quanto a tempistiche sembra che sia più vicina l'uscita della Campagna Co-op.

Il lavoro da ultimare per questa modalità riguarderebbe solo l'ottimizzazione e la stabilità sulle varie piattaforme di Microsoft, in modo che possa uscire senza sbavature permettendo sia la co-op online che split-screen; sono state promesse ulteriori informazioni appena possibile.

Quanto alla Forgia, il team scrive che ci vorrà un po' più di tempo, al punto che probabilmente arriverà insieme alla Stagione 3. Per ora, 343i sta testando la funzionalità insieme a alcuni creator della community che possono fornire un feedback più vicino alle aspettative dei giocatori.

Fonte: Halo Waypoint