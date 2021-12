Halo Infinite, Forza Horizon 5 e Age of Empires 4 tra i maggiori successi su Steam

Xbox ha avuto molto successo nel 2021, lanciando alcuni dei più grandi giochi dell'anno. La società ha offerto ai giocatori una varietà di opzioni per accedere a questi giochi, offrendoli su Xbox One, Xbox Series X/S e su PC.

Ciò ha ripagato alla grande la società, poiché i titoli Xbox Game Studios hanno rappresentato il 25% dei primi 12 giochi più venduti su Steam quest'anno. Il sito ha pubblicato un elenco dei primi 12 giochi del 2021 in termini di entrate lorde e l'elenco includeva Halo Infinite, Forza Horizon 5 e Age of Empires IV.

L'elenco completo dei giochi può essere trovato in un Tweet di BenjiSales:

Microsoft / Xbox Game Studios have become one of the biggest publishers on PC / Steam with 3 of the Top 10 highest Gross Revenue games of the year in 2021 being 1st party releases



Congrats to @aarongreenberg @XboxP3 @BondSarah_Bond and everyone else at Xbox — Benji-Sales (@BenjiSales) December 27, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

La disponibilità su più piattaforme è una parte importante della strategia di Xbox in questo momento e sembra dare i suoi frutti. Halo Infinite e Forza Horizon 5 hanno entrambi ricevuto molta attenzione positiva negli ultimi mesi e il fatto che questi giochi possano essere accessibili da così tante piattaforme diverse senza dubbio ha aiutato. Nel 2021, abbiamo visto PlayStation concentrarsi maggiormente sul mercato PC, ma la maggior parte dei giochi offerti dall'azienda erano disponibili da diversi anni su PlayStation 4. Nel caso di Xbox, questi giochi vengono lanciati lo stesso giorno su tutte le piattaforme.

Alcuni dei fan che hanno risposto a BenjiSales hanno sottolineato che è interessante vedere questi giochi andare così bene su Steam, quando tutti e tre sono accessibili tramite Xbox Game Pass per PC. Alcuni scettici di Game Pass si sono preoccupati che il servizio potesse danneggiare le vendite effettive di un gioco, ma l'elenco di Steam sembrerebbe indicare che non è così.

Fonte: Comicbook.