Halo Infinite fuori dalla top 5 di Xbox e dalla top 100 di Steam

Mentre Halo Infinite ha debuttato con ottime recensioni, il gioco sta faticando a trattenere i giocatori oltre il suo periodo di lancio iniziale. Siamo solo a due mesi dall'uscita, ma Infinite è finito fuori dai primi 5 giochi più giocati di Xbox ed è ora al sesto posto.

I migliori giochi sono:

Fortnite Call of Duty Warzone GTA 5 Apex Legends Roblox Halo Infinite

Su Steam, le cose sono andate ancora peggio. Forbes ha segnalato Halo Infinite alla posizione n. 117 tra i più giocati su Steam. Nelle "ore di punta" il sito ha segnalato che Infinite si aggirava intorno al 40° posto. Tuttavia, il problema è che il gioco ha perso circa il 90% dei suoi giocatori su Steam in 2-3 mesi.

Halo Infinite ha subito una serie di problemi, in particolare per quanto riguarda il suo multiplayer, i prezzi delle microtransazioni e la progressione del battle pass e, sebbene abbia apportato grandi revisioni in queste aree, alcuni giocatori si sono allontanati. Ci sono anche problemi con i cheater, in particolare su PC, che potrebbero spiegare il grosso calo di utenti.

Che ne pensate?

Fonte: Forbes.