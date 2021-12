Halo Infinite incoronato Game of the Year da Game Informer

Il 2021 si avvia alla conclusione ed è tempo di scoprire quali sono stati i migliori giochi dell'anno. I The Game Awards hanno eletto It Takes Two di Hazelight Game of the Year, ora scopriamo la top 10 stilata da Game Informer.

Secondo la nota testata specializzata, il gioco dell'anno è stato Halo Infinite di 343 Industries, che ha lanciato la campagna single player pochi giorni fa, l'8 dicembre.

Per Game Informer, Halo Infinite si è meritato il premio per diverse ragioni. Il titolo ha uno "shooting impeccabile", una colonna sonora strepitosa e una grande storia.

"Infinite offre un grandissimo shooting, una delle migliori colonne sonore originali degli ultimi anni e una trama sincera radicata nei temi della speranza e della resilienza - argomenti tanto necessari per molti giocatori nel 2021. È un ritorno alla forma per un franchise molto amato. Halo Infinite è un gioco che non possiamo abbandonare e su cui probabilmente continueremo a dedicare ore mentre ci dirigiamo verso il 2022".

Ecco la top 10 di Game Informer:

Halo Infinite Deathloop Resident Evil Village Returnal Metroid Dread Life Is Strange: True Colors Forza Horizon 5 It Takes Two Inscryption Psychonauts 2

Che ne pensate?

Fonte: Gameinformer.