Halo Infinite meglio di tutti nella categoria Game of the Year Players Voice ai The Game Awards 2021

Ormai ci siamo, alle 2 di notte del 10 dicembre andranno in onda i The Game Awrads 2021, ma nella categoria Game of the Year Players Voice c'è già un vincitore.

Ebbene, l'importante riconoscimento è andato ad Halo Infinite, la cui campagna è disponibile da ieri, 8 dicembre.

L'ultima tornata di voti dei giocatori ha assegnato il premio all'apprezzato sparatutto targato 343 Industries con il 35% delle preferenze.

Il nuovo Halo ha battuto giochi del calibro di Metroid Dread (22%), It Takes Two (17%), Resident Evil Village (15%) e Forza Horizon 5 (11%) nella categoria Players Voice.

Woot, let's go! Congrats to the 343 team and thanks to all of you for the support! <3 pic.twitter.com/6ojQniThXk — Brian Jarrard (@ske7ch) December 9, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Nel corso dell'evento di questa notte, sapremo chi si porterà a casa l'ambito premio GOTY dei TGA 2021.

Halo Infinite è disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Twitter.