Halo Infinite giocato in diretta alle 16!

Halo Infinite è uno dei videogiochi più attesi di quest'ultima parte del 2021, e se per vivere la nuova avventura di Master Chief dovremo necessariamente attendere l'8 dicembre, Microsoft e 343 Industries hanno voluto fare un regalo ai fan pubblicando in anticipo il comparto multiplayer del gioco, che sta infrangendo diversi record grazie soprattutto alla sua peculiare natura free-to-play.

Per confermare le buone sensazioni che si erano materializzate durante i precedenti test tecnici del gioco, oggi daremo in diretta un corposo assaggio al multigiocatore di Halo Infinite, esplorando le diverse modalità presenti in questa beta pre-lancio.

L'appuntamento è fissato per oggi alle 16:00, quando il nostro Gianluca Musso giocherà in diretta ad Halo Infinite su Xbox Series X cercando di portare in alto il nome della redazione nelle playlist casual e classificate del gioco. Venite a trovarci sul canale Twitch ufficiale di Eurogamer.it, tra le pagine del sito o direttamente nella finestra di questa notizia!.

