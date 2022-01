Halo Infinite ha un giocatore che è riuscito a vincere 100 match 'Tutti contro Tutti' di fila

Un abile giocatore di Halo Infinite è riuscito a vincere 100 partite di Tutti Contro Tutti di fila. 343 Industries ha sorpreso i fan lanciando il multiplayer di Halo Infinite prima del previsto a novembre sotto un modello free-to-play. Non molto tempo dopo, Halo Infinite ha ospitato l'evento multiplayer Fracture: Tenrai, che ha permesso ai giocatori di sbloccare l'armatura Yoroi in stile samurai prima che venisse aggiunta in modo permanente all'inizio di questo mese.

Naturalmente, i giocatori di Halo Infinite hanno avuto molte opportunità di realizzare trucchi impressionanti e prodezze da quando il gioco è stato pubblicato alcuni mesi fa, specialmente con i nuovi strumenti. Gli aspiranti Spartan hanno ingannato la morte arrampicandosi su una trappola, abbattuto aerei nemici con nuclei di energia ben mirati e sono persino riusciti a volare a grandi distanze agganciandosi.

Il giocatore veterano di Halo Mint Blitz ha recentemente pubblicato una clip su YouTube che descrive in dettaglio come è riuscito a vincere 100 partite consecutive di Free-For-All in Halo Infinite. Lo streamer australiano spiega che inizialmente è stato sfidato a vincere almeno 50 partite di fila, ma mentre le vittorie continuavano ad accumularsi, ha iniziato a pensare che 100 fosse raggiungibile. Mint Blitz è stato in grado di vincere tutte e 100 le partite di fila, con l'unica "persa" dovuta al crash del suo PC a metà partita.

Mint Blitz attribuisce la sua lunga serie di vittorie allo studio di ogni aspetto del gioco dal suo lancio a novembre. 100 partite vinte senza dubbio farebbero rimanere a bocca aperta anche Master Chief!

Fonte: PCGamer