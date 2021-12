Halo Infinite un proiettile e 23 Spartan uccisi. Un giocatore mette alla prova il fucile da cecchino

Mancano pochissimi giorni all'arrivo della campagna single player di Halo Infinite, per la gioia dei fan che hanno atteso questo momento da tempo orma. Il gioco inizialmente doveva uscire in concomitanza con Xbox Series X/S ma il team in seguito ha deciso di posticipare la sua uscita di un anno per migliorare molte cose.

La modalità multiplayer free-to-play di Halo Infinite è già disponibile da qualche settimana ed i giocatori hanno iniziato ad avere un primo assaggio con la stagione 1. Tuttavia sembra che il gioco abbia già registrato una sorta di record, ovvero un giocatore che è riuscito con un solo colpo ad uccidere la bellezza di 23 Spartan.

Il video mostra questa specie di esperimento fatta in collaborazione con gli altri Spartan, che si sono messi in fila ed hanno aspettato di essere colpiti dal giocatore. Ovviamente si tratta, di una morte "impossibile" perché in una partita normale questa opportunità non verrà data, ma è interessante notare quanto il fucile da cecchino sia potente se riesce ad uccidere ben 23 nemici.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Ricordiamo che la campagna single player di Halo Infinite sarà disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S dall'8 dicembre. Recentemente sono state spiegate nel dettaglio le modalità Performance e Qualità del gioco.

Fonte: Gamespot