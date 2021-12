Halo Infinite ha un fastidioso glitch che cancella i file salvati

Dopo aver atteso pazientemente Halo Infinite negli ultimi sei anni, Master Chief è tornato. Eppure, nonostante le recensioni entusiastiche e gli innumerevoli giocatori affascinati dal multiplayer di Infinite, un nuovo glitch che corrompe il salvataggio ha iniziato a rovinare il divertimento. Segnalato dai giocatori su Resetera e sui forum di Halo Waypoint, il problema tecnico sembra indurre i giocatori a ricaricare il gioco in terza persona, prima di procedere alla perdita completa del file di salvataggio.

Entrambi i giocatori Xbox e PC sembrano essere interessati, sembra che ci sia un problema relativo all'accesso che cancella completamente il file di salvataggio. Secondo quanto riportato da diversi giocatori, dopo essere rinati in modalità terza persona, apparirà un prompt di accesso a Xbox. Verrà quindi richiesto ai giocatori di fare clic su "Ok" per accedere alla modalità online anche se si è già connessi.

Se vedete questa casella è consigliabile non cliccarci sopra. Dato che i giocatori hanno già effettuato l'accesso, facendo clic sulla richiesta per forzare nuovamente il processo viene visualizzato un errore di accesso, danneggiando il file di salvataggio.

Oltre a interrompere la campagna di Halo Infinite, sembra che questo bug possa interessare anche il multiplayer. Nelle partite, aver fatto clic sullo stesso prompt di accesso può causare la generazione di giocatori attraverso il pavimento a metà partita. Nell'attesa di un fix vero e proprio da parte di 343 Industries, il video che potete vedere sopra spiega come arginare questo problema.

Fonte: GameRant