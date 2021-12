Halo Infinite è alle porte ma Halo 3 sembra quasi un titolo next-gen in 8K, con settaggi ultra e ray-tracing

Il prossimo capitolo di Halo, Halo Infinite, uscirà a livello globale domani 8 dicembre, ma prima di questo lancio abbiamo un Halo 3 che sembra quasi un titolo di nuova generazione.

Si è parlato molto della grafica e dello stile artistico di Halo Infinite. Sebbene 343 Industries abbia svolto un lavoro straordinario migliorando il titolo rispetto alla build dell'anno scorso, il gioco non è stato creato appositamente per l'hardware di nuova generazione.

Ora, Wccftech ha segnalato una nuova impressionante versione di Halo 3, tratta dalla Master Chief Collection, in esecuzione con risoluzione 8K con impostazioni Ultra su una GPU RTX 3090 con effetti personalizzati ReShade Ray Tracing.

Creato dal canale YouTube "Digital Dreams", questo video utilizza il preset di ray tracing ReShade "Beyond all Limits" per migliorare gli effetti di illuminazione globale e occlusione ambientale. In sostanza, questo video mostra come può apparire Halo 3 su hardware next-gen.

Halo 3 è stato originariamente lanciato per Xbox 360 nel 2007. Il gioco è stato pubblicato su PC l'anno scorso ed è incluso in Halo: The Master Chief Collection.

Fonte: Wccftech.