Halo Infinite si avvicina all'uscita e 343 Industries ci mostra nuovi fantastici artwork

343 Industries ha recentemente mostrato la campagna single player di Halo Infinite e, da quanto abbiamo visto, lo studio ha apportato significativi miglioramenti rispetto a quanto visto lo scorso anno.

Dopo il (nuovo) reveal della campagna, sembra proprio che 343 Industries abbia mantenuto le promesse, migliorando vari aspetti di Infinite. Ad esempio, abbiamo visto come apparirà ora Craig The Brute, con un look decisamente più dettagliato.

Ora, il team ha pubblicato delle nuove immagini su Halo Waypoint, fornendoci uno sguardo più approfondito ai modelli poligonali dei vari nemici che incontreremo in Infinite oltre a Craig.

Oltre a questo, le immagini ci permettono uno sguardo alle ambientazioni e a una parte della mappa.

Come dicevamo, Halo Infinite sembra essere nettamente migliorato rispetto all'anno scorso, tuttavia Digital Foundry ha notato, in seguito al reveal della campagna, che ci sono problemi con le animazioni in prima persona che, molto probabilmente, 343 Industries correggerà in vista del lancio.

Halo Infinite arriverà l'8 dicembre su Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Fonte: Halowaypoint.