Halo Infinite è primo nelle votazioni del Player's Voice dei The Game Awards

I The Game Awards si avvicinano e, nell'attendere l'assegnazione ufficiale dei premi, il sito dell'evento organizzato da Geoff Keighley ha aperto le votazioni nella categoria Player's Voice, il voto popolare articolato in tre fasi, che l'anno scorso fu vinto da Ghost of Tsushima.

Nella prima fase, a spuntarla con l'8% del voto totale fra i trenta giochi proposti, è Halo Infinite. Dietro di lui, con il 7% parimerito Resident Evil Village e Forza Horizon 5, seguiti da It Takes Two al 6% e molti titoli come Psychonauts 2, Ratchet e Clank: Rift Apart e Metroid: Dread al 5%.

Tra i tanti giochi presenti nella lista troviamo release importanti di quest'anno, da Shin Megami Tensei V a Hitman 3, a Death's Door, ma anche giochi che vanno ancora molto per la maggiore nonostante siano usciti prima del 2021, tra cui GTA Online, League of Legends, Destiny 2 e Fortnite. La prossima fase di votazione comincerà domani 5 dicembre e vedrà appena dieci tra i giochi "sopravvissuti" alla prima fase e fino a cinque voti assegnabili, mentre l'ultima sarà il 7 dicembre con cinque nomine e un solo voto possibile.

Fonte: Destructoid