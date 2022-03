Halo Infinite e It Takes Two tra i vincitori dei Video Game Accessibility Awards

Ieri si sono tenuti i Video Game Accessibility Awards 2022. Questo spettacolo è stato creato per celebrare i giochi che fanno uno sforzo consapevole per rendere i giochi accessibili a un pubblico più ampio. Halo Infinite è stato il grande vincitore, ma anche Forza Horizon 5 e It Takes Two hanno portato a casa un premio.

Lo spettacolo è stato trasmesso in live streaming e condotto dal direttore senior di Able Gamers Steven Spohn e dalla scrittrice di Sony Santa Monica Alanah Pearce. La giuria era composta da giocatori con disabilità e i criteri per ogni gioco e categoria derivano dalle linee guida sull'accessibilità di AbleGamers.

Come accennato, Halo Infinite è stato il grande vincitore dello spettacolo, portando a casa due dei nove premi, tra cui la chiarezza del testo sullo schermo. Forza Horizon 5 ha anche portato a casa un premio per l'aiuto dell'IA.

Ecco i giochi che hanno vinto.

Second Channel: Marvel's Guardians of the Galaxy

Clear Text: Halo Infinite

Input Reduction: Before Your Eyes

AI Assistance: Forza Horizon 5

Improved Precision: Far Cry 6

Peer Assistance: It Takes Two

Remapping: Final Fantasy XIV: Endwalker

Training Grounds: Halo Infinite

Ability To Bypass: Life Is Strange: True Colours

Fonte: Eurogamer