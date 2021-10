Halo Infinite fa discutere: un leak svela un Battle Pass con contenuti gratis che sono meno della metà

Halo Infinite di 343 Industries non è più un'incognita nell'equazione degli sparatutto. Grazie alla pubblicazione di una serie di test, sappiamo che il gioco avrà dei bot, conosciamo il gameplay e altro ancora. Adesso, grazie agli ultimi leak possiamo avere qualche notizia in più sul suo Battle Pass.

Come avevamo già riportato, il Battle Pass sarà suddiviso tra una parte gratuita ed una a pagamento per un totale di 120 livelli: come è possibile notare dall'immagine trapelata in rete e che potete visionare in calce a questa news, le ricompense gratuite saranno meno della metà se paragonate alle ricompense per chi invece acquisterà il Battle Pass.

Un'altra immagine mostra nel dettaglio per ogni livello del Battle Pass ciò che otterranno coloro che pagano e con cosa verranno ricompensati i giocatori che decidono di non fare nessun acquisto. Ovviamente va da sé che questi livelli non sono ancora stati confermati ufficialmente, quindi il pass nel gioco finale potrebbe contenere ancora altre ricompense. Attualmente non ci sono nemmeno dettagli sul prezzo del Battle Pass, pertanto non ci resta che attendere e vedere se 343 Industries apporterà ulteriori modifiche.

Halo Infinite sarà disponibile dall'8 dicembre su PC, Xbox Series X/S e Xbox One.

