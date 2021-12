Halo Infinite in un leak che svela l'arrivo di alcune delle modalità più amate dai fan

Un nuovo leak su Halo Infinite ha apparentemente confermato che più modalità di gioco sono in arrivo poiché varie medaglie implicano che Griffball e Infection potrebbero essere presto disponibili.

Quando il multiplayer di Halo Infinite è stato lanciato all'inizio di novembre, lo ha fatto con solo una piccola selezione di playlist. Con Slayer, Strongholds, CTF e Oddball tutti raggruppati in un'unica playlist, i fan hanno rapidamente espresso le loro frustrazioni.

Dopo averle definite "decisioni anti-giocatore" e aver chiesto il ritorno di una serie di modalità classiche, sembra che i giocatori possano realizzare il loro desiderio prima o poi.

Nuovi file emersi dal datamining nell'ultima build di Infinite hanno apparentemente confermato l'esistenza di una serie di modalità molto amate dai fan. Da Infection a King of the Hill e molto altro.

12 medaglie nuove di zecca sono state individuate nei file del gioco il 28 dicembre. Sono tutti design unici con etichette originali che non si trovano attualmente in nessuna playlist attiva.

New Medals. 2/3

- Secure Line

- Signal Block

- Sneak King

- Undead Hunter pic.twitter.com/tsrDnbqM0n — Halo Infinite News & Leaks ? (@HaloNoticiasMX) December 27, 2021

Fin dall'inizio, è evidente che Infection è in sviluppo presso 343 Industries. Medaglie come "Zombie Slayer", "Undead Hunter" e "The Sickness" implicano tutte che la modalità classica potrebbe tornare nel prossimo futuro.

Nel frattempo, altre come "Interception" sembrano alludere alla modalità Griffball. Con il design della medaglia con una palla che non si vede da nessun'altra parte.

Anche Regicide e persino Extraction potrebbero arrivare.

Ovviamente, per il momento bisogna prendere la notizia con la dovuta cautela in attesa di eventuali annunci.

Fonte: Dexerto.