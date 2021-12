Halo Infinite in un leak che svela altre 14 modalità nel comparto multiplayer

Dopo un lancio a sorpresa che ha coinciso con il 20° anniversario di Xbox, la modalità multiplayer di Halo Infinite è stata accolta con entusiasmo (e qualche critica). Un aspetto dello sparatutto online che i fan vogliono vedere migliorato è il numero di modalità attualmente offerte. Ora però si è scoperto che ci sono altre nuove modalità multiplayer predefinite all'interno del gioco.

Alcune di queste modalità includono un mix di vecchie e nuove modalità, come Attrition, Tactical Slayer ed Elimination. Si sono scoperte queste modalità avviando la versione PC di Halo Infinite su Steam quando era impostato sulla modalità offline, aggiungendo così 14 modalità che di solito non sono visibili per impostazione predefinita. Ecco l'elenco completo delle modalità scoperte:

Arena: Attrition

Arena: Attrition Dodgeball

Arena: Elimination

Fiesta: Attrition

Fiesta: CTF

Fiesta: One Flag CTF

Fiesta: Strongholds

Ranked: Elimination

Ranked: One Flag

Tactical: Slayer

Tactical: Slayer Commandos

Tactical: Slayer Manglers

Tactical: Slayer Sidekicks

Tactical: Slayer Stalker Rifles

E' possibile provare questa modalità da soli, ma ricordatevi di impostare Steam in modalità offline, avviare Halo Infinite e quindi selezionare il menu di gioco personalizzato. Scegliete una modalità, selezionate Editor modalità, quindi premete "R" per salvare una copia.

Fonte: PCGamer