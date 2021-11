Halo Infinite ha la mappa della campagna 'simile' a quella della serie Batman Arkham

I colleghi di IGN hanno condiviso le loro prime impressioni dopo aver testato per la prima volta la campagna Halo Infinite. In questo accesso anticipato il team ha spiegato alcuni dei dettagli più importanti del gioco, come le dimensioni della mappa del nuovo capitolo di Halo.

C'erano state molte speculazioni sulla dimensione della mappa di Halo Infinite, sapendo che il gioco avrebbe avuto una mappa di dimensioni considerevoli, ma non così grande come quella che possiamo vedere in giochi come Red Dead Redemption o Fallout. Ora, secondo quanto riportato da IGN, la mappa di Halo Infinite sarebbe qualcosa di simile a quello visto nella saga di Batman Arkham.

Sebbene Halo Infinite non abbia una mappa delle dimensioni di Red Dead Redemption o Assassin's Creed Valhalla, avere dimensioni simili al gioco Rocksteady ci offrirà senza dubbio possibilità di libertà ed esplorazione mai viste prima nella saga. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Vi ricordiamo che Halo Infinite sarà disponibile dall'8 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Secondo alcuni rumor tuttavia la modalità multiplayer potrebbe arrivare prima del previsto.

Fonte: IGN