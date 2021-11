Halo Infinite svela la nuova mappa multiplayer 'Streets' in un video gameplay

343 Industries ha rivelato una nuovissima mappa multiplayer per Halo Infinite. Chiamata "Streets", la mappa si svolge per le strade di New Mombasa. È una mappa di dimensioni più ridotte realizzata pensando a partite 4v4.

Come potete vedere nel trailer di IGN più in basso, Streets è una mappa asimmetrica senza basi specifiche, in cui i giocatori si genereranno in punti diversi durante il match.

Inoltre, la mappa presenta elementi ambientali come le palme per aiutare a limitare la visuale in modo che i cecchini non abbiano vita facile. Il lead multiplayer designer Cayle George afferma nel video che Strongholds e Oddball sono due delle modalità che funzionano meglio su Streets. Poiché è una mappa asimmetrica, Capture the Flag non sarà ufficialmente supportata, ma i giocatori possono crearla da soli nelle partite personalizzate.

Streets si unisce alle mappe Bazaar, Recharge, Live Fire, Behemoth e Fragmentation che erano presenti nei beta test di Halo Infinite di quest'anno. Microsoft non ha annunciato quante mappe Halo Infinite avrà in totale, ma il multiplayer del gioco si appoggia pesantemente alla categoria dei servizi live, quindi i fan possono presumibilmente aspettarsi che ne vengano aggiunte altre nel tempo.

Novembre segnerà il 20° anniversario di Xbox e Halo, e Microsoft festeggerà con un livestream il 15 novembre. Questo è anche il giorno in cui la console Xbox Series X ispirata ad Halo Infinite e un controller per il 20° anniversario saranno ufficialmente in vendita.

Halo Infinite arriverà l'8 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Gamespot.