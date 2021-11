Halo Infinite e la sua mira assistita fanno infuriare Dr. Disrespect. Controller distrutto in diretta!

Lo streamer Dr Disrespect ha distrutto il proprio controller, dopo aver riscontrato un problema con la mira assistita in Halo Infinite. Dopo essere stato ucciso da un giocatore nemico in Halo Infinite, lo streamer ha lanciato il suo controller a terra e, in risposta a non aver ricevuto abbastanza aiuto dalla mira assistita, ha gridato "Non ho ricevuto niente! Nessun maledetto aiuto dalla mira assistita".

"Per quanto Halo Infinite risulti buono, ci sono un sacco di piccole cose che si stanno sommando", ha spiegato. "Sembra che mi sia lamentato in tutto lo streaming oggi. Non mi piace lamentarmi, ma stanno lavorando praticamente da anni su questo e possibile ci siano ancor dei bug così importanto? Mi piace il gioco, mi piace molto. Il gioco è reattivo, ma tutte le disconnessioni, problemi di mira assistita. Ho pensato che forse le mie aspettative erano troppo alte".

Lo sfogo di Dr Disrespect non è infondato poiché i giocatori PC che utilizzano i controller in Halo Infinite hanno riscontrato un problema tecnico che disabilita del tutto l'assistenza alla mira. Il problema si verifica quando i giocatori che accedono al gioco su PC premono invio sulla tastiera invece di premere il pulsante di avvio sui controller.

Vi ricordiamo che il multiplayer di Halo Infinite è disponibile adesso, ma la campagna single player arriverà l'8 dicembre.

Fonte: GameRant