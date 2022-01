Halo Infinite battle royale sarebbe in sviluppo, una nuova modalità in arrivo

Sono passati circa due mesi da quando Halo Infinite è uscito sul mercato. Come riportato recentemente da Microsoft, il nuovo capitolo è già il lancio di maggior successo dell'intera saga, anche se va anche notato che il multiplayer è gratuito e il gioco è comparso anche su Xbox Game Pass. Ma tutto quel successo potrebbe trasformarsi in qualcosa di ancora più grande, se diamo retta ad un recente rumor.

L'esistenza di un file chiamato Halo: The Endless è trapelata recentemente. Inizialmente si ipotizzava fosse un DLC in arrivo in futuro. Tuttavia gli ultimi rumor sono più focalizzati su una modalità battle royale che sarebbe in via di sviluppo.

E' il portale Windows Central ad aver condiviso queste informazioni: il sito afferma di avere alcuni indizi che suggeriscono che Certain Affinity stia sviluppando una nuova modalità di gioco per Halo Infinite. Ovviamente i giocatori hanno già pensato ad un battle royale, molto richiesto dai fan. Sappiamo che Certain Affinity ha già aiutato in passato 343 Industries nello sviluppo di Halo.

Oltre a questo, il sito menziona anche un altro progetto chiamato con il nome in codice Suerte: si tratterebbe di un gioco in stile Monster Hunter per Xbox. Ad ogni modo si tratta di rumor e per adesso non c'è niente di ufficiale.

Fonte: Segment-Next