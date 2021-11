Halo Infinite Multiplayer già disponibile al download da oggi!

Come già preventivato da molti leaker è stata rilasciata la beta del multiplayer di Halo Infinite, già disponibile al download da Steam, Game Pass e Microsoft Store. Il free to play arriva dunque poco meno di un mese prima dalla release ufficiale, probabilmente per raccogliere gli ultimi feedback a gioco quasi ultimato.

È stato pubblicato anche il trailer riferito alla prima stagione "Heroes of Reach", con tutti i contenuti che saranno disponibili già da adesso, in attesa di Fracture e dei Battle Pass che cambieranno l'esperienza classica del multiplayer di Halo. Si parla di circa 26 Gb di download, ben più dei test effettuati le scorse settimane. In questo caso, si tratta del multiplayer completo.

Halo Infinite arriverà ufficialmente l'8 dicembre, sia il multiplayer sia la campagna single player, su PC, Xbox One e Xbox Series X e S, oltre che dal day one su Xbox Game Pass.