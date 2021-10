Halo Infinite svela i dettagli del multiplayer competitivo e nuovo gameplay

Dopo la seconda tech preview di Halo Infinite, lo sviluppatore 343 Industries ha fornito una panoramica completa di ciò che ci aspetta nel multiplayer competitivo e classificato. Proprio come altri Halo, Infinite dovrebbe essere un titolo FPS di primo piano nella scena dei giochi competitivi quando sarà lanciato a dicembre.

Le impostazioni Competitive e Classificate di Halo Infinite sono state rivelate in un live stream caricato sul canale YouTube di Halo ieri, 14 ottobre, con le analisi di Andy "Bravo" Dudynsky, del membro del team di 343 Competitive Insights Visal "El Town" Mohanan e del lead multiplayer designer Andrew Witts . Ulteriori dettagli sono stati delineati su Halo Waypoint.

Nel multiplayer competitivo, si partirà solo con il Battle Rifle, senza alcuna arma secondaria, sarà abilitato il fuoco amico, non ci sarà alcun rilevatore di movimento e altro ancora, come potete vedere nel video qui sotto.

Durante il livestream, il trio ha discusso della filosofia alla base del multiplayer competitivo rispetto al gameplay di Strongholds. E mentre Strongholds di Halo 5: Guardians tornerà, 343 ha apportato alcune modifiche che andranno a beneficio del gioco competitivo. Questa volta, una squadra può accumulare punti solo se controlla completamente le due zone. Qualsiasi interruzione del controllo di una squadra su una delle zone catturate interrompe il punteggio.

I Carnage Reports dopo le partite includono anche i danni subiti, una metrica utile per le squadre competitive e gli annunciatori che analizzano le prestazioni complessive e i contributi dei diversi giocatori. Le modalità annunciate finora per il multiplayer classificato includono Slayer, Capture the Flag, Strongholds e Oddball.

Fonte: Gamepur.