Halo Infinite svelerà il multiplayer competitivo questa sera

343 Industries sta per offrire ai fan di Halo Infinite una nuova occhiata al gioco, dopo i beta test del multiplayer.

In particolare, lo studio presenterà sul canale YouTube ufficiale di Halo il multiplayer competitivo, una delle parti fondamentali dell'esperienza di Halo Infinite.

Più precisamente, 343 Industries mostrerà il multiplayer competitivo oggi alle ore 19 italiane.

Andrew Witts, lead multiplayer designer, membro del 343 Competitive Insights Team ed ex giocatore professionista di Halo, ci parlerà del comparto multigiocatore competitivo.

Mentre questa sera l'evento si concentrerà sul multiplayer competitivo, in molti attendono novità per la campagna. Di recente, abbiamo appreso che Aaron Greenberg, GM of Xbox Games Marketing, è rimasto piacevolmente sorpreso dalla campagna di Halo Infinite.

Halo Infinite sarà lanciato su Xbox Series X/S, Xbox One e PC l'8 dicembre.

Fonte: YouTube.