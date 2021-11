Halo Infinite oggi potrebbe lanciare a sorpresa il multiplayer e una demo della campagna

Poco fa abbiamo appreso che durante l'evento anniversario di Xbox di oggi, potrebbero arrivare novità riguardo la serie TV di Halo ma, a quanto pare, ci sarebbero in programma sorprese anche per Halo Infinite.

Stando a quanto emerso, questa sera potrebbe essere lanciato il multiplayer e una demo della campagna di Infinite.

Dataminer e fan hanno scovato vari indizi che portano a questa conclusione, a cominciare dal countdown presente sul sito di Pringles, partner commerciale per la nuova avventura Halo.

E, secondo i vari indizi sparsi per la rete, alle 20 di questa sera 343 Industries lancerà a sorpresa il multiplayer di Infinite. Questa teoria, è supportata dalla community che ha confermato l'inizio di test interni e la pubblicazione di aggiornamenti su Steam dedicati al titolo.

Non solo, sempre per oggi 15 novembre, potremmo ottenere una demo della campagna, anche se diversi insider sostengono che il lancio sarà rinviato a causa di alcuni problemi tecnici. Tuttavia, altre fonti sostengono che la demo sarà lanciata oggi e che i problemi sono stati risolti in tempo.

#HaloInfinite steam files just got updated. ? Like I said, patch has been sent to cert for final testing.



Source @eliwimm. pic.twitter.com/rAqBHoCBZd — Ace. (@ToOLighthouse) November 14, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

We can now confirm that more 343i/Halo data servers are coming online, giving even more credibility to our earlier reporting #Halo #HaloInfinite — HaloHub (@HaloHubGG) November 14, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

IMPORTANT UPDATE to our biggest article of the day! 343i now spotted playing matches on Halo Infinite through data services. Seems to confirm fix done, now testing for stability/bugs prior to surprise release tomorrow! #Halo #HaloInfiniteMP #HaloInfinite #Xbox20 Again please RT! https://t.co/IckW4EkuR3 pic.twitter.com/y2uSe4ELfO — HaloHub (@HaloHubGG) November 14, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Non resta che attendere l'evento di Xbox di questa sera per scoprire se davvero arriveranno il multiplayer di Halo infinite e una demo della campagna.

Fonte: Reddit.