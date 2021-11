Halo Infinite il multiplayer disponibile a sorpresa domani confermato...dalle Pringles

A conferma delle "soffiate" di alcuni insider, la modalità multiplayer di Halo Infinite uscirà proprio domani 15 novembre. Sul sito delle Pringles è infatti comparso un countdown con termine fissato al 15 novembre che segnalerebbe la fine della promozione convenzionata con la marca di snack, se non fosse per un dettaglio.

La scritta sopra il conto alla rovescia recita "Snack safely in Halo Combat in...", a cui segue il tempo residuo. Il fatto che la scritta riferisca espressamente "Halo Combat" aiuta a dissipare il dubbio.

Naturalmente la conferma è tutt'altro che ufficiale, ragion per cui andrebbe presa con le pinze, i guanti di velluto e ogni altro genere di precauzione, ma il fatto che, al momento della scrittura, il countdown non sia più visibile sul sito fa presumere che si sia trattato di un leak involontario da far sparire prima di rivelare troppo, ma la rapidità con cui i giocatori appassionati riescono a prendere al volo il minimo indizio comparso su internet non è seconda a nessuno.

Additional Analysis: The Pringles website has listed a November 15th countdown launch date code in it's website since at least Oct 23rd. Seems like this has been the plan communicated to marketing partners for at least a couple weeks. pic.twitter.com/5EmBvwbfQu — HaloHub (@HaloHubGG) November 14, 2021

Mentre ci sono meno dubbi riguardo la modalità singleplayer, attendiamo una conferma ufficiale di Microsoft prima delle prossime ventiquattro ore per il multi. Arriverà in tempo? In ogni caso, l'attesa sarà breve. Buon PvP e GG a tutti!

Fonte: Twitter