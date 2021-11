Halo Infinite, il multiplayer arriverà prima dell'uscita ufficiale del gioco?

Una nuova serie di rumor comparsi in queste ore vedono come protagonista Halo Infinite, in particolare il comparto multiplayer. Secondo diverse fonti, il multiplayer del gioco di 343 Industries potrebbe arrivare molto presto, ovvero la prossima settimana.

Il rumor è stato innescato inizialmente dall'account Twitter HaloDotAPI il quale ha suggerito che il multiplayer di Halo Infinite è in arrivo lunedì prossimo, 15 novembre, praticamente lo stesso giorno in cui Microsoft terrà un evento alle 19:00 per celebrare i 20 anni di Xbox. Inoltre, il dataminer di Halo Surasia ha anticipato che qualcosa accadrà ad Halo Infinite sempre il 15 novembre.

Detto questo, Xbox ha già cercato di calmare le aspettative per lo spettacolo Xbox Anniversary Celebration di lunedì prossimo (nonostante alcune voci affermino che ci saranno diverse sorprese), quindi è davvero difficile valutare la probabilità dell'uscita del multiplayer di Halo Infinite in questo momento.

you'll see — Surasia | Ringworld (@Surasia4) November 11, 2021

Anche se per adesso si tratta di un rumor, il fatto di voler celebrare i 20 anni di Xbox e Halo lanciando settimane prima il multiplayer non sembra una mossa così inaspettata. Noi di Eurogamer seguiremo la diretta, pertanto rimanete sintonizzati con noi.

Fonte: GameRant