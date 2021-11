Halo Infinite multiplayer, impressioni positive sul gameplay ma i giocatori criticano il Battle Pass

Durante la celebrazione dei 20 anni di Halo e Xbox, è stato lanciato il multiplayer free-to-play di Halo Infinite, dando così inizio alla prima stagione del gioco. Ovviamente dopo l'annuncio i fan del franchise hanno riversato sui social tutto il loro entusiasmo.

Già dalle prime impressioni il gameplay del gioco piace molto a chi l'ha provato, tanto che alcuni di loro hanno abbandonato altri giochi come Far Cry 6, Battlefield e addirittura Call of Duty per iniziare una nuova vita da Spartan. Sul gameplay quindi niente da dire: tuttavia è il sistema Battle Pass ad essere criticato da molti poiché secondo quanto riportato si impiega molto per salire di livello.

"Tre ore dopo, e sono riuscito a malapena a salire di livello una volta", dice un fan. "So che è una beta e hanno parlato di migliorarla in futuro. Ma è davvero scoraggiante fare di tutto per usare armi/veicoli meno efficaci per ottenere XP che equivalgono a un singolo granello di sabbia. Preferirei ottenere XP per le medaglie guadagnate nel gioco e magari aumentare la quantità che si ottiene dalle sfide. Ad ogni modo, il gioco è assolutamente sbalorditivo. Buona caccia, Spartan!".

Una delle soluzioni suggerite dai giocatori più popolari è dare alle persone punti esperienza per giocare le partite, con più punti che derivano da una vittoria che da una sconfitta. "Le sfide dovrebbero essere bonus XP, non la fonte primaria", suggerisce un altro giocatore. "Voglio un incentivo per giocare: le sfide obbligatorie che forzano lo stile di gioco lo sminuiscono".

Halo MP early is genius. It?s ready to go and now on launch day, players won?t have to choose between diving into campaign or MP. — Gothalion (@Gothalion) November 15, 2021

Seeing Halo Infinite successfully drop like this is so cool. 13 year old me would be losing his mind right now. pic.twitter.com/Hc0YmImTUt — Matty (@eMattCraig) November 15, 2021

really awesome seeing Halo Infinite drop with a built out ranked playlist with competitive settings. i hope other games with franchised esports programs understand how important that is to the game?s survival. — OpTic Hitch (@hitchariide) November 15, 2021

Played a good few games of Halo Infinite.



* Shooting feels great, the movement is a lot to get used to.



* Battle pass progression is very very slow.



* Not in love with any maps yet. — Jordan Middler (@JordanMiddler) November 15, 2021

Ora non resta che attendere per sapere quali saranno le reazioni alla campagna single player di Halo Infinite che arriverà l'8 dicembre.

