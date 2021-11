Halo Infinite fa pagare 20$ il solo colore bianco! Servirebbero 1035$ per sbloccare tutto e molti fan sono infuriati

Halo Infinite è arrivato, almeno nella sua esperienza multiplayer. Sta anche andando abbastanza bene, nonostante ci sia ancora qualcosa da sistemare come lecito aspettarsi, ma gli interventi di 343 Industries probabilmente, non saranno rivolti solo all'equilibrio di gioco. Halo Infinite fa già da adesso ampio uso delle microtransazioni, soprattutto per elementi cosmetici ma c'è un particolare squilibrio che ha mosso sul piede di guerra numerosi fan.

Facendo un giro sullo store di Halo Infinite effettivamente, si può rimanere abbastanza interdetti, stessa situazione dai vari utenti su Reddit, di cui uno ha passato il tempo a sommare tutti gli acquisti possibili al fine di sbloccare tutto quanto all'interno del gioco: 1035$ è il numero magico. siamo passati da Halo Reach che permetteva lo sblocco di ogni elemento semplicemente giocando, situazione simile sino ad Halo 5, ma forse ora si è un po' esagerato.

Pagare 20$ per una semplice vernice bianca per armatura o mezzi è evidentemente eccessivo, senza parlare degli elementi più particolareggiati. La questione microtransazioni è una bella gatta da pelare, soprattutto quando ci si ritrova in free to play come questo. Sicuramente Halo Infinite è un FPS di livello, ma inimicarsi il pubblico per un eccesso di avidità è forse qualcosa da evitare, in vista dell'uscita della campagna, l'8 dicembre.

Fonte: reddit.com