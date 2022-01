Halo Infinite permette di ottenere una nuova armatura grazie a dello smalto per le unghie

Microsoft ha stretto molte collaborazioni negli ultimi mesi, tra Adidas, Gucci e anche OPI Nail Polish, una società che si occupa di smalti per le unghie. La nuova collezione primaverile prevederà 12 colori ispirati al mondo Xbox, con nomi relativi ai più famosi brand della casa, tra cui Halo. Per cui, è la giusta occasione per emulare i componenti dei Maneskin, visto che ogni smalto acquistato sblocca contenuti aggiuntivi per Halo Infinite o Forza Horizon 5.

Questa la lista completa:

Alla ricerca del quarzo: un luccicante quarzo rosa che ti metterà nel cerchio dei vincitori.

Pixel Dust: un rosa malva scintillante che pixelerà il tuo mondo.

Racing for Pinks: una crema rosa che farà girare il motore.

Suzi è il mio avatar: un nude rosa cremoso che ti darà potere virtuale.

Trading Paint: una crema albicocca per la quale gareggerai fino al traguardo.

Heart and Con-soul: un rosso cremisi scintillante che porta le unghie al livello successivo.

Il pass è sempre più verde: incontra il tuo matcha con questo cremoso verde pastello.

Simulazione salvia: perditi in una scintillante simulazione verde salvia.

You Had Me at Halo: un blu galattico scintillante che ti darà statistiche scintillanti.

Can't CTRL Me: un uovo blu scintillante di pettirosso che non può essere premuto CTRL.

Obiettivo sbloccato: sblocca un mondo di colori ottimizzato per il lilla.

N00berry: Berry potenzia le tue unghie con questo viola crema intenso.

Dunque, da febbraio potrete ordinare tutto questo e avere elementi unici per due esclusive Microsoft, che hanno avuto ottimi responsi sia di critica sia di pubblico. Tra scarpe Adidas, borse Gucci e smalti, avrete comunque imbarazzo della scelta per dimostrare il vostro amore al mondo Xbox.

Fonte: Eurogamer.com