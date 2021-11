Halo Infinite multiplayer tra Stagione 2, modalità Forgia e Co-op: tutti i dettagli

343 Industries ha esteso la stagione 1 di Halo Infinite a maggio 2022. La stagione 1 è iniziata la scorsa notte dopo il lancio del multiplayer di Halo Infinite prima della data ufficiale del gioco dell'8 dicembre. Ciò significa che il Battle Pass completo della Stagione 1 è online. 343 aveva intenzione di rilasciare una nuova stagione ogni tre mesi, ma il Battle Pass della Stagione 1 segnala che la Stagione 1 termina a maggio 2022.

Joseph Staten, Head of Creative per Halo Infinite, ha spiegato il cambiamento in un post sul blog: "Abbiamo preso la decisione di estendere la Stagione 1 per darci più tempo per garantire che la Stagione 2 soddisfi i nostri standard di alta qualità e così possiamo completare lo sviluppo della Stagione 2 in modo sano e sostenibile per il nostro team".

Come già annunciato, Halo Infinite non avrà la campagna cooperativa o Forgia al momento del lancio. 343 aveva detto che la campagna cooperativa non sarebbe arrivato prima della seconda stagione, cosa che i giocatori avevano capito circa tre mesi dopo il lancio. Lo strumento di creazione Forgia, nel frattempo, non sarebbe dovuto uscire prima della terza stagione, o quello che si pensava fossero circa sei mesi dopo il lancio.

Con l'estensione della Stagione 1, ci sono nuove domande sui tempi di rilascio per la campagna cooperativa e Forgia. "A gennaio, dopo che tutti voi avrete avuto la possibilità di giocare alla campagna e tutti noi del team di Halo Infinite avremo avuto l'opportunità di ricaricare i nostri scudi energetici durante le vacanze, verranno forniti maggiori dettagli che condivideremo sul calendario degli eventi della Stagione 1, nonché sulla nostra Stagione 2, sulla campagna cooperativa e sui piani di rilascio di Forgia", ha affermato Staten.

Fonte: GamingBolt