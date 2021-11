Halo Infinite ha dei nemici che potrebbero essere i più letali mai affrontati da Master Chief

Halo Infinite si sta avvicinando alla sua uscita e stiamo costantemente imparando sempre di più su cosa possiamo aspettarci dalla prossima avventura di Halo. 343 Industries ha pubblicato un nuovo post sul blog ufficiale che contiene un sacco di informazioni su Halo Infinite, in particolare sui nemici.

In primo luogo, sono stati pubblicati nuovi rendering di diversi design di personaggi in-game, tra cui Craig, un Elite, uno dei pericolosi "Spartan Killer" e uno sguardo migliore al misterioso assassino Jega 'Rdomnai. 343 Industries ha discusso di come volevano tornare ai giorni di Halo 3 e Halo: Reach pur modernizzando il design dei personaggi e assicurandosi anche che ogni variante del nemico fosse distinta e fornisse informazioni a colpo d'occhio. Oltre a questo, però, abbiamo anche appreso come si sono evoluti i comportamenti dell'IA di Halo Infinite.

Halo è sempre stato noto per l'IA avanzata dei nemici, ma questa è stata elevata a un nuovo livello. Con Halo Infinite, i nemici più intelligenti raccoglieranno armi migliori da terra, mentre i Brute più forti sono in grado di lanciare celle a combustibile contro il giocatore. Insomma, per Master Chief non sarà una passeggiata sconfiggere i nemici.

Halo Infinite uscirà l'8 dicembre per Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Sarà disponibile al day one su Game Pass e il multiplayer è gratuito per tutti.

Fonte: Gamespot