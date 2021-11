Halo Infinite introdurrà molte altre armi nel multiplayer

Il multiplayer di Halo Infinite riceverà molti aggiornamenti, tra cui l'aggiunta di nuove armi nel corso del tempo. Questa è la conferma di Joseph Staten, Head of Creative del titolo. Tutto questo arriva da un'intervista rilasciata a Game Informer e che potrete vedere qui sotto. Data la natura molto rapida dell'intervista non c'è stato modo di approfondire molti aspetti, ma qualcosa è stata suggerita.

Ad esempio, c'è la possibilità di avere una serie di armi segrete simili ad esempio ala pistola Scarab di Halo 2, e altre simili. I nuovi contenuti comunque, sono pianificati stagione per stagione, con la seconda che dovrebbe arrivare a maggio 2022. Possiamo aspettarci nuove bocche da fuoco già in questo frangente.

È anche possibile, ma è una pura congettura, che molte delle armi presenti nella campagna principale in questo momento non siano presenti per evitare "spoiler" e che magari, una volta il single player di Halo Infinite sarà di dominio pubblico, queste verranno traslate nel multiplayer. Del resto, già nella prima prova, è stato possibile trovare armi rare, come il Backdraft Cindershot.

Fonte: IGN.com